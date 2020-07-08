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Carlos Ortiz será el único representante de nuestro país en el Workday Charity Open

Mañana en Dublin, Ohio, se pone en marcha un torneo más del PGA TOUR donde participarán figuras como Justin Thomas, Brooks Koepka y Patrick Reed, campeón vigente del WGC-Mexico Championship

Carlos Ortiz buscará salir de la mala racha en el Workday Charity Open

Escrito por: Azteca Deportes

DUBLIN, OHIO.- A darle la vuelta a la página. A partir de mañana y hasta el domingo se pone en marcha la primera edición del Workday Charity Open, torneo correspondiente al PGA TOUR a celebrarse en el Muirfield Golf Club y donde estará en juego una bolsa de seis millones 200 mil dólares.

En la justa estará presente el golfista tapatío Carlos Ortiz, quien viene de fallar el corte en el Travelers Championship y de no participar en el Rocket Mortgage Classic realizado en el Detroit Golf Club en Michigan y donde resultó campeón “El Científico del Golf” Bryson DeChambeau.

Cabe recordar que el jugador tapatío de 29 años de edad, ha disputado un total de 16 torneos en lo que va de la presente temporada del circuito estadounidense, siendo el segundo lugar en el Mayakoba Golf Classic del año pasado su mejor resultado hasta el momento.

En el Workday Charity Open, destacan los grupos integrados por los estadounidenses Justin Thomas, Brooks Koepka y el australiano Jason Day, además del threesome compuesto por Patrick Cantlay, Phil Mickelson y Jordan Spieth. En Ohio también estará presente Patrick Reed, campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship.

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