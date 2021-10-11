María Fassi logra la mejor ubicación en el ranking de su carrera

La actualización del Rolex Ranking trajo buenas noticias para las golfistas mexicanas, María Fassi y Gaby López, ambas lograron escalar posiciones.

El nivel que ha mostrado María en los últimos dos torneos en los que ha participado: ShopRite LPGA Classic y Cognizant Founders Cup, quedando en el top-5 y top-25, respectivamente, se ha visto reflejado en el ranking. No solamente sigue subiendo lugares, sino que el puesto 113 en el que se ubicó este lunes es el mejor de su carrera hasta ahora.

Por su parte, Gaby López se situó en el lugar 66, subiendo dos peldaños con respecto a la semana anterior. La abanderada nacional en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 terminó en el sexto sitio del Cognizant Founders Cup, luego de una cuarta ronda en la que firmó una tarjeta de seis birdies y ningún bogey. Gaby sigue siendo la latinoamericana mejor ubicada en el ranking, seguida por María.

En cuanto a los primeros puestos, la estadounidense Nelly Korda se mantiene en la cima, seguida por las surcoreanas Jin Young Ko, Inbee Park y Sei Young Kim. Yuka Saso de Filipinas, la australiana Minjee lee, la japonesa Nasa Hataoka, al igual que la neozelandesa Lydia Ko, junto con la canadiense Brooke Henderson y la también surcoreana Hyo Joo Kim completan el top-10.

Rolex Ranking 11 de octubre del 2021-10-08

1.- Nelly Korda (Estados Unidos)

2.- Jin Young Ko (Corea del Sur)

3.- Inbee Park (Corea del Sur)

4.- Sei Young Kim (Corea del Sur )

5.- Yuka Saso (Filipinas)

6.- Minkee Lee (Australia)

7.- Nasa Hataoka (Japón)

8.- Lydia Ko (Nueva Zelanda)

9.- Brooke Henderson (Canadá)

10.- Hyo Joo Kim (Corea del Sur)

66.- Gaby López (México)

113.- María Fassi (México)

Jon Rahm se mantiene en la cima del ranking mundial varonil

El español Jon Rahm sigue al frente de la lista mundial de golf con una sólida ventaja, pese a no haber podido ganar este fin de semana en el Abierto de su país.

Sin cambios en el top 10 de la clasificación mundial, los estadounidenses Dustin Johnson y Collin Morikawa se colocan detrás de Rahm en el podio.

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Por su parte, el mexicano Abraham Ancer continúa como el mejor latinoamericano al situarse en la decimotercera casilla, perdiendo un puesto solamente. El jalisciense Carlos Ortiz se ubica en el puesto número 72.

EFE.

