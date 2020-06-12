Ancer en buena posición entrando al fin de semana del Charles Schwab Challenge

FORT WORTH, TEXAS. – Abraham Ancerh izo par de campo este viernes para colocarse en un empate por el decimocuarto puesto a la mitad del Charles Schwab Challenge del PGA Tour. El jugador originario de Reynosa, está a solo cinco golpes del estadounidense Harold Varner III, quien lidera con total de 11-bajo par.

El punto alto de Ancer, quien hoy salió por el tee del 10, fue el águila que anotó al embocar un putt de ocho metros en el par-5 del hoyo 1. De seguido hizo birdie en el 2, en donde su tiro de approach quedó a solo un metro del hoyo.

A partir de este punto fue una lucha para el jugador de 29 años, quien falló un putt de cuatro metros para par en el 5 y luego hizo dos putts para cerrar con birdie en su hoyo final y anotar un 70. Ancer había terminado la primera ronda empatado en el tercer lugar junto a jugadores como el venezolano Jhonattan Vegas.

Varner mantuvo el liderato que tomó con un 63 en la primera ronda al hacer 4-bajo par 66 este viernes.

“Sigo pegando y jugando el putter realmente bien, dos aspectos que van de la mano”, dijo Varner, quien se recuperó de un triple bogey en el 10, su primer hoyo, para hacer 7-bajo par en el resto del camino. “Obviamente no es el comienzo que quería, pero es parte del golf. Siento que esta es una gran oportunidad entrando al fin de semana”.

Jordan Spiethy Bryson DeChambeauempatan en el segundo lugar con 10-bajo par, mientras que Collin Morikawa, Xander Schauffeley Rory McIlroyestán a solo dos golpes con 9-bajo par.

“Este es un campo que siempre deja que los mejores jugadores sobresalgan en lo alto”, afirmó McIlroy. “Aquí tienes que estar en control absoluto de tu juego, pegar fairways, pegar greens y convertir algunos putts. El tablero de líderes en estos momentos muestra a los grandes nombres del golf y estoy feliz de estar en la pelea”.

Vegas, quien terminó la primera ronda empatado en tercer lugar apenas pudo hacer 4-sobre par 74 este viernes. Tras hacer cinco bogeys y sin ningún birdie al llegar al hoyo final, el venezolano embocó un putt de 14 metros desde el borde del green que le permitió pasar el corte justo en el límite. Con su 2-bajo par total, Vegas está empatado en el 49º puesto.

Por su parte, Joaquín Niemannlogró recuperarse de una primera ronda de 72 al hacer 65. El esfuerzo le permitió ganar 75 posiciones para avanzar a un empate por la 35º casilla. El chileno de 21 años, colocado en el puesto 17 de la FedExCup, hizo un bogey y seis birdies en el día, incluidos dos en los que embocó putts desde cinco metros en los hoyos 5 y 16.

El colombiano Sebastián Muñoz(+1), el argentino Emiliano Grillo(+3) y el mexicano Carlos Ortiz(+4) fallaron el corte y ahora pondrán la mira en el RBC Heritageque se jugará la semana próxima. En este evento participarán los mismos seis latinoamericanos que esta semana han sido parte del field en Colonial Country Club.

