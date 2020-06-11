Regresa el PGA Tour y el mexicano Abraham Ancer es protagonista

FORTH WORTH, TEXAS.- Estupendo inicio fue el que registró el día de hoy el golfista mexicano Abraham Ancer en el Charles Schwab Challenge, torneo que marca el regreso de la actividad del PGA Tour después de tres meses de no tener torneos a causa de la pandemia generada por el COVID-19.

Con un recorrido de 64 golpes, seis bajo par, el originario de Reynosa, Tamaulipas, comparte la tercera posición del torneo que tiene como escenario el Colonial Country Club y que reparte una bolsa de siete millones y medio de dólares.

En tanto el tapatío Carlos Ortiz, quien hoy firmó una tarjeta de 69 impactos, uno bajo par, se ubica empatado en el sitio 57. Los líderes de la competencia con marcador de 63 strokes, siete por debajo del par de campo, son el inglés Justin Rose, ex número uno del mundo y el estadounidense Harold Varner III.

En actividad correspondiente al Korn Ferry Challenge en Florida, el veracruzano Roberto Díaz comparte el décimo lugar con un marcador de 67 impactos, tres bajo par, mientras que el capitalino Sebastián Vázquez y el guanajuatense José de Jesús Rodríguez están empatados en los sitios 104 y 154 respectivamente.

