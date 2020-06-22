Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Asciende Abraham Ancer seis posiciones en el Official World Golf Ranking

Por primera vez en su carrera el tamaulipeco de 29 años de edad se ubica en el top 25 de la clasificación mundial, mientras que Carlos Ortiz ocupa el puesto 127

Debido al segundo lugar en el RBC Heritage Ancer ocupa el sitio 24 del Ranking

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias al segundo lugar obtenido el día de ayer en el RBC Heritage correspondiente al calendario regular del PGA Tour, el golfista mexicano Abraham Ancer se ubicó en el sitio 24 del Official World Golf Ranking (OWGR), clasificación que encabeza el norirlandés Rory McIlroy.

Al inicio de la semana pasada, Ancer estaba en la posición 30 del Ranking Mundial, sin embargo, su extraordinaria participación en el Harbour Town Golf Links en Carolina del Sur, motivó que ascendiera seis posiciones, mientras que el tapatío Carlos Ortiz se movió del casillero 132 al 127 tras haber finalizado en el sitio 33 del RBC Heritage.

Por su parte el veracruzano Roberto Díaz quien no paso el corte en el The King & Bear Classic at World Golf Village del Korn Ferry Tour, descendió del sitio 325 al 326, en tanto que el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez quien finalizó en el casillero 71 de dicha justa cayó de la posición 613 a la 620.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP