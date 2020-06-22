Asciende Abraham Ancer seis posiciones en el Official World Golf Ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias al segundo lugar obtenido el día de ayer en el RBC Heritage correspondiente al calendario regular del PGA Tour, el golfista mexicano Abraham Ancer se ubicó en el sitio 24 del Official World Golf Ranking (OWGR), clasificación que encabeza el norirlandés Rory McIlroy.

Al inicio de la semana pasada, Ancer estaba en la posición 30 del Ranking Mundial, sin embargo, su extraordinaria participación en el Harbour Town Golf Links en Carolina del Sur, motivó que ascendiera seis posiciones, mientras que el tapatío Carlos Ortiz se movió del casillero 132 al 127 tras haber finalizado en el sitio 33 del RBC Heritage.

Por su parte el veracruzano Roberto Díaz quien no paso el corte en el The King & Bear Classic at World Golf Village del Korn Ferry Tour, descendió del sitio 325 al 326, en tanto que el guanajuatense José de Jesús “Camarón” Rodríguez quien finalizó en el casillero 71 de dicha justa cayó de la posición 613 a la 620.

