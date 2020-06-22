Abraham Ancer se quedó a un paso de su primera victoria en el PGA Tour

HILTON HEAD, CAROLINA DEL SUR. – Fallar un largo putt de diez metros para birdie en el último hoyo le impidió al mexicano Abraham Ancerf orzar un desempate para pelear por el que habría sido su primer título en el PGA Tour. Este domingo, en el RBC Heritage, el jugador de 29 años luchó desde el primer hoyo pero al final la balanza se inclinó a favor del estadounidense Webb Simpson, quien logró su segundo título de la temporada.

Ancer finalizó segundo con un total de 21-bajo par, siendo esta la segunda ocasión en que finaliza segundo en la temporada. A dos golpes del flamante campeón, quien entregó una tarjeta final de 64 golpes, acabaron Tyrrell Hattony Daniel Berger. Por su parte, el español Sergio Garcíay el chileno Joaquín Niemannempataron en el quinto lugar con 19-bajo par.

“Me di muchas oportunidades”, dijo Ancer. “Sé que en algún momento llegará mi turno. Hoy hubo muchos (putts) que realmente pensé que entraban, pero decidieron no hacerlo. Fue increíble. Felicito a Webb porque jugó increíble, sobre todo en el tramo final”.

Simpson, uno de los jugadores que inició la ronda final en el co-liderato, mostró su mejor versión en la vuelta conectando cinco birdies en seis hoyos. Un putt para birdie de cuatro metros y medio en el 16 le permitió tomar una ventaja de dos golpes sobre el resto del field. Ancer recortó la diferencia con un birdie al 17 que le dio chance de buscar el empate en el 18.

“Es difícil, especialmente en una semana como esta en la que realmente sentí que estaba jugando bien. Sentí que estaba pegando justo para ganar”, sostuvo Ancer. “Así es el golf. Debes seguir intentándolo. No voy a cambiar nada o a trabajar en modificar algo de mi juego. Seguiré haciendo lo que vengo haciendo y sé que en algún momento se dará la victoria”.

A pesar de no lograr el triunfo, Ancer escaló 12 posiciones en la FedExCup, en la que ahora se sitúa en el undécimo puesto. Por su parte Niemann ascendió a la decimosexta casilla. El chileno estuvo cerca de concretar su segunda victoria de la temporada. En un momento de la jornada llegó a empatar el liderato en 20-bajo par, sin embargo, un bogey en el 17 lo alejó de la pelea.

El venezolano Jhonattan Vegascerró el torneo con una ronda de 4-bajo par 67 para empatar el puesto 17, mientras que el colombiano Sebastián Muñozempató el puesto 28 tras su ronda final de 68. El mexicano Carlos Ortiz, quien al iniciar el día empataba el quinto lugar, a un golpe de la punta, hizo 73 golpes para descender hasta el puesto 33.

