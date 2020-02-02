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Fútbol

Top ten para Ancer en Arabia

El golfista mexicano Abraham Ancer finalizó en la sexta posición del Saudi International correspondiente al European Tour

Saudi International - Day Two
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

KING ABDULLAH ECONOMIC CITY, ARABIA SAUDITA.- Gran actuación fue la que registró esta semana el golfista mexicano Abraham Ancerdentro del Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers, fecha del European Tourque repartió una bolsa de tres millones y medio de dólares.

Con recorridos de 69, 70, 67 y 67, para un total de 273, siete menos, el originario de Reynosa, Tamaulipas, compartió la sexta posición de la justa que tuvo verificativo en el Royal Greens Golf and Country Club. Con el mismo score que el del mexicano finalizaron otros cuatro jugadores entre ellos el español Sergio García.

El campeón de la competencia fue Graeme McDowell. El norirlandés finalizó con un marcador de 268 impactos, 14 menos, dos golpes de ventaja sobre el estadounidense Dustin Johnson, campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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