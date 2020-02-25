Ascienden mexicanos en el ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- Gracias a su destacada participación en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, los golfistas mexicanos Abraham Ancery Carlos Ortizascendieron algunas posiciones en el Official World Golf Ranking (OWGR).

El de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer, quien finalizara empatado en la posición 12 en el Club de Golf Chapultepec, su mejor resultado en tres participaciones, ascendió del sitio 29 al 27, siendo hasta el momento el mejor exponente tricolor en dicha clasificación mundial.

En tanto que el del Guadalajara, Jalisco, Carlos Ortiz, debutante en el WGC-Mexico Championship (lugar 16), subió 16 lugares colocándose en el casillero 127 del OWGR. Más atrás, se ubica el veracruzano Roberto Díaz. El integrante del Korn FerryTour está colocado en el casillero 317 del ranking global.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

