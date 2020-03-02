Se mantiene Rory en lo más alto del Ranking
El norirlandés Rory McIlroy acumuló 98 semanas como número uno del Official World Golf Ranking
CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no haber tenido actividad la semana anterior, el originario de Irlanda del Norte Rory McIlroy se mantuvo al frente del Official World Golf Ranking (OWGR), dejando en la segunda plaza al español Jon Rahm, quien tampoco participó en ningún torneo.
McIlroy quinto lugar en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, tiene un promedio de puntos de 9.3140, por 8.7397 del ibérico Rahm, mientras que la tercera posición corresponde al estadounidense Brooks Koepka, quien falló el corte del Honda Classic.
Completan el top ten: Cuarto Justin Thomas (EU); quinto Dustin Johnson (EU); sexto Patrick Cantlay (EU); séptimo Adam Scott (Aus); octavo Webb Simpson (EU); noveno Patrick Reed (EU, vigente campeón del WGC-Mexico Championship) y décimo Tommy Fleetwood (Ing).
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA