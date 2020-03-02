Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Se mantiene Rory en lo más alto del Ranking

El norirlandés Rory McIlroy acumuló 98 semanas como número uno del Official World Golf Ranking

World Golf Championships-Mexico Championship - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no haber tenido actividad la semana anterior, el originario de Irlanda del Norte Rory McIlroy se mantuvo al frente del Official World Golf Ranking (OWGR), dejando en la segunda plaza al español Jon Rahm, quien tampoco participó en ningún torneo.

McIlroy quinto lugar en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, tiene un promedio de puntos de 9.3140, por 8.7397 del ibérico Rahm, mientras que la tercera posición corresponde al estadounidense Brooks Koepka, quien falló el corte del Honda Classic.

Completan el top ten: Cuarto Justin Thomas (EU); quinto Dustin Johnson (EU); sexto Patrick Cantlay (EU); séptimo Adam Scott (Aus); octavo Webb Simpson (EU); noveno Patrick Reed (EU, vigente campeón del WGC-Mexico Championship) y décimo Tommy Fleetwood (Ing).

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP