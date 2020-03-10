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Fútbol

Mejoran mexicanos en el Ranking Mundial

Algunos exponentes nacionales ascendieron posiciones en el Official World Golf Ranking, mismo que sigue encabezando Rory MCIlroy

El tapatío Carlos Ortiz se prepara para disputar esta semana el The Players en Florida
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Algunos exponentes tricolores como el caso de los hermanos tapatíos Carlos y Álvaro Ortiz, así como el guanajuatense José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez ascendieron posiciones en la clasificación publicada ayer del Official World Golf Ranking (OWGR).

Pese a no superar el corte la semana pasada en el Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard, Carlos Ortiz subió un lugar en el (OWGR). El originario de Guadalajara, Jalisco, es ahora el 129 del mundo, en tanto que Rodríguez del casillero 611 pasó al 607.

El que tuvo un cambio considerable fue Álvaro Ortiz actual 839. El representante por México en la pasada edición del Masters Tournament de Augusta, ascendió 469 posiciones con respecto a la semana pasada gracias al segundo lugar obtenido en el Estrella del Mar Open, evento inaugural de la temporada 2020 del PGA Tour Latinoamérica.

Quien no sufrió cambió alguno fue el tamaulipeco Abraham Ancer, quien se mantuvo en el puesto 29, mientras que el norirlandés Rory McIlroy sigue como número uno del mundo, seguido del español Jon Rahm.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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