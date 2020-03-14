Afecta coronavirus calendario de Gaby López

CUERNAVACA, MORELOS.- Presente en el Paraíso Country Clubpara apoyar a su hermano Fernandoparticipante en la Gira de Golf Profesional Banorte, la capitalina Gaby Lópezdio a conocer su postura debido a la cancelación de toda actividad en el LPGA Tourpor el brote de coronavirus a nivel mundial.

“Es una sorpresa inesperada para todos, tenemos que reagendar calendarios, sobre todo poner atención para no quemarme físicamente en estas semanas libres, tengo que practicar de menos a más y mantener lo físico a tope”, dijo López, quien únicamente ha disputado dos torneos en la actual campaña de la gira femenil estadounidense.

“Tenemos que estar al pendiente del calendario de aquí en adelante y cómo va a cambiar, porque a lo mejor se cancelen más eventos, lo más seguro es que uno de los más importantes, el primer Major lo hagan en octubre, sin embargo, esperemos que todo se normalice para lo que resta de la temporada”.

Hay que recordar que la mexicana se proclamó campeona del Tournament of Champions, primer torneo de la temporada del LPGA Tour en enero pasado. “La salud es lo más importante ante todo, no sólo uno como jugador sino la de todos los espectadores”, agrego López.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

