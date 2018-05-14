Alexander se llevó el Costa Rica Classic

RESERVA CONCHAL, COSTA RICA – El estadounidense Tyson Alexander embocó un putt de cinco metros para águila en el segundo hoyo de un desempate para proclamarse campeón del Costa Rica Classic 2018. Alexander superó así a sus compatriotas Eric Steger y Chris Killmer, quienes hicieron birdie y par respectivamente en el par-5 del hoyo 18, el cual fue escenario de los hoyos adicionales. Los protagonistas de la sesión extra habían terminado los 72 hoyos de juego empatados a 18-bajo par 266.

“En el segundo hoyo de playoff no tenía un buen número (de yardas), así que me comprometí con un hierro-9 y funcionó perfecto. La dejé debajo del hoyo y emboqué un putt (de cinco metros) que era bastante derecho, en subida y con un poquito de caída a la derecha. Tenía chance de ganar el torneo, así que de ninguna manera la iba a dejar corta”, dijo sobre su ejecución en el hoyo 74, en donde tenía unas 166 yardas a la bandera en su segundo tiro.

Alexander se dio oportunidad en el par-71 de Reserva Conchal al hacer 65 golpes en la ronda del sábado. Con ese score ascendió a un empate por el cuarto lugar, a solo dos golpes de los co-líderes Eric Steger y Chris Killmer.

Comenzando los últimos nueve hoyos, Killmer parecía tener el torneo bajo control. Al llegar al tee del 12 era líder por tres golpes con 17-bajo par, pero falló su tiro a green a la derecha y se fue con un costoso doble-bogey que le abrió la puerta a múltiples contendientes.

Jugando un grupo adelante, Alexander aprovechó la oportunidad para cerrar haciendo cuatro birdies en los últimos siete hoyos. Su ronda de 66, con un par en el 18, fijó el número en la casa club en -18. Killmer y Steger, los co-líderes de la tercera ronda, lo igualaron con birdies en el hoyo final. Tanto en el último hoyo de regulación como en el primero del desempate, Killmer falló putts para águila que le habrían significado la victoria.

“Jugué una ronda muy sólida. Los fines de semana aquí las posiciones de bandera se ponen un poco más difíciles, además hacía algo de viento, así que sabía que no necesitaba una ronda extremadamente baja hoy. No cometí muchos errores, hice solo un bogey (en el hoyo 11), hice unos birdies y aquí estamos”, dijo mientras sostenía el trofeo de campeón.

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