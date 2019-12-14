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Fútbol

Ancer ante Tiger Woods en la definición de la Presidents Cup

El mexicano Abraham Ancer tendrá la oportunidad de medirse ante su ídolo en la jornada de encuentros individuales del torneo que se juega en Australia

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GETTY IMAGES|GETTY IMAGES

Escrito por: Azteca Deportes

MELBOURNE, AUSTRALIA- El mexicano Abraham Ancerenfrentará a Tiger Woodsen el comienzo de los partidos individuales que definirán la Presidents Cupque se juega en Royal Melbourne G.C.y que lidera el equipo Internacional por 10 a 8.

El jugador de 28 años, que tiene tres victorias y un empate en los tres días de competencia fue elegido en primer lugar sabiendo que seguramente enfrentaría a uno de los mejores jugadores del equipo de Estados Unidos.

Tiger Woods, en su doble rol de capitán y jugador, eligió jugar en el primer termino para poder luego cumplir con sus obligaciones de capitán. Tiger también tiene récord positivo en esta edición luego de ganar sus dos partidos, en las primeras dos jornadas.

Cuando se le consultó a Ernie Els, capitán del equipo Internacional, el sudafricano señaló: “Sabíamos que iba a ser Tiger o Justin Thomasy Abraham está jugando muy bien, conoce bien el campo, le gustan estas condiciones y seguramente será un gran partido”.

El otro jugador latino, el chileno Joaquín Niemannenfrentará a Patrick Cantlayen el séptimo partido de los doce que hay programados y que comenzarán a las 10,02am (hora Australia; 5,02 pm hora México y 8,02 pm hora Chile).

Estos son los doce partidos individuales:

Abraham Ancer vs. Tiger Woods
HIdeki Matsuyama vs. Tony Finau
C.T. Pan vs. Patrick Reed
Haotong Li vs. Dustin Johnson
Adam Hadwin vs. Bryson DeChambeau
Sungjae Im vs. Gary Woodland
Joaquín Niemann vs. Patrick Cantlay
Adam Scott vs. Xander Schauffele
Byeong Hun An vs. Webb Simpson
Cameron Smith vs. Justin Thomas
Louis Oosthuizen vs. Matt Kuchar
Marc Leishman vs. Rickie Fowler

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