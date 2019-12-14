Ancer ante Tiger Woods en la definición de la Presidents Cup

MELBOURNE, AUSTRALIA- El mexicano Abraham Ancerenfrentará a Tiger Woodsen el comienzo de los partidos individuales que definirán la Presidents Cupque se juega en Royal Melbourne G.C.y que lidera el equipo Internacional por 10 a 8.

El jugador de 28 años, que tiene tres victorias y un empate en los tres días de competencia fue elegido en primer lugar sabiendo que seguramente enfrentaría a uno de los mejores jugadores del equipo de Estados Unidos.

Tiger Woods, en su doble rol de capitán y jugador, eligió jugar en el primer termino para poder luego cumplir con sus obligaciones de capitán. Tiger también tiene récord positivo en esta edición luego de ganar sus dos partidos, en las primeras dos jornadas.

Cuando se le consultó a Ernie Els, capitán del equipo Internacional, el sudafricano señaló: “Sabíamos que iba a ser Tiger o Justin Thomasy Abraham está jugando muy bien, conoce bien el campo, le gustan estas condiciones y seguramente será un gran partido”.

El otro jugador latino, el chileno Joaquín Niemannenfrentará a Patrick Cantlayen el séptimo partido de los doce que hay programados y que comenzarán a las 10,02am (hora Australia; 5,02 pm hora México y 8,02 pm hora Chile).

Estos son los doce partidos individuales:

Abraham Ancer vs. Tiger Woods

HIdeki Matsuyama vs. Tony Finau

C.T. Pan vs. Patrick Reed

Haotong Li vs. Dustin Johnson

Adam Hadwin vs. Bryson DeChambeau

Sungjae Im vs. Gary Woodland

Joaquín Niemann vs. Patrick Cantlay

Adam Scott vs. Xander Schauffele

Byeong Hun An vs. Webb Simpson

Cameron Smith vs. Justin Thomas

Louis Oosthuizen vs. Matt Kuchar

Marc Leishman vs. Rickie Fowler

