Ancer ascendió en el ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de no haber tenido participación en ningún torneo la semana anterior, el originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer, tuvo un ligero ascenso en el Official World Golf Ranking.

El único representante nacional en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, pasó del sitio 185 al 183 de la clasificación mundial, por lo que continúa como el mejor exponente tricolor en el ranking.

Por su parte el de Irapuato, Guanajuato, José de Jesús “Camarón” Rodríguez, ascendió una posición y se encuentra ya en el casillero 323, en tanto que el tapatío Carlos Ortiz se ubicó en el puesto 437.