Ancer comienza fuerte en Quicken Loans National

POTOMAC, MARYLAND– A sólo dos golpes del liderato quedó el mexicano Abraham Ancer, luego de la primera ronda del Quicken Loans National, en donde presentó un score de 5-bajo par 65, que incluyó cuatro birdies, un águila y solo un bogey.

Con la ansiedad de comprobar cómo jugaba el campo en condiciones diferentes a las que practicó el día martes, el oriundo de Reynosa, México no tuvo problemas para tener un buen inicio y quedar en la quinta posición, a un par de golpes de los líderes Andrew Landry y J.J.Spaun.

“El viento en la ronda de práctica fue totalmente distinto al de hoy, por lo que salí con la idea de acertar la mayor cantidad de fairways y green y embocar la mayor cantidad de putts, y por suerte se dio así”, dijo Ancer que comenzó embocando de cuatro metros en el uno y desde dos metros en el cuatro.

El bogey del ocho lo borró rápidamente con el águila en el diez, donde pegó un gran segundo tiro desde 238 yardas para acertar su putt de nueve metros. Luego añadió birdies al 13 y 16 y cerró con una gran salvada en el hoyo final.

“Creo que fallé muy pocos greens y solo tuve un green de 3-putts, por lo que hay mucho para estar contento”, dijo Ancer quien acertó 13 de 18 green y no falló ningún putt de menos de tres metros.

Su compatriota Roberto Díaz se ubica a tres golpes de Ancer y a cinco de la punta, luego de una ronda inicial de de 2-bajo par 69. Su inicio tuvo altibajos con tres birdies y un doble bogey en los primeros cinco hoyos, para luego añadir dos birdies y un bogey en el resto del recorrido.

Por su parte el chileno Joaquín Niemann tuvo un inicio complicado con un doble bogey en el hoyo tres pero se recuperó de buena manera y finalizó con un 2-bajo par 68, con cuatro birdies en los últimos diez hoyos.

Otro latinoamericano que tuvo un destacado comienzo fue el argentino Fabián Gómez, quien también se ubica en un empate por el vigésimo primer puesto, con Díaz y Niemann,con 2-bajo par 68. El dos veces ganador en el PGA TOUR comenzó con cuatro birdies y un bogey en sus primeros nueve hoyos, pero en el recorrido de vuelta solo encontró un bogey en el hoyo seis.

Tiger Woods, en tanto, inició con una ronda de 70 golpes, que incluyó un doble bogey al seis y dos birdies (14 y 16).