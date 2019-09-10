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Fútbol

Ancer continúa como el mejor mexicano en el ranking

El tamaulipeco Abraham Ancer sigue dentro del top 40 del Ranking Mundial el cual encabeza el estadounidense Brooks Koepka

The Northern Trust - Round Three
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA.- El mexicano Abraham Ancer se encuentra en la posición 37 del Official World Golf Ranking (OWGR), el cual es dominado por el estadunidense Brooks Koepka, quien es escoltado por el norirlandés Rory McIlroy.

El de Reynosa, Tamaulipas, se encuentra en la posición 37 con un promedio de 2.92 puntos, en tanto su compatriota Carlos Ortiz es escalón 236 con 0.73 y Roberto Díaz se ubica en el 407 con 0.44 unidades.

Por su posición en el rankig mundial, Abraham Ancer será el primer mexicano en jugar la Presidents Cup, programada del 9 al 15 de diciembre en Melbourne, Australia, al integrar el equipo internacional que se medirá ante el de Estados Unidos.

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