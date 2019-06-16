Ancer, de menos a más

PEBBLE BEACH, CALIFORNIA.- Se llevó a cabo la tercera ronda del Abierto de los Estados Unidos y los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz, se colocaron en los sitios 17 y 41 respectivamente del tercer Major de la temporada que se disputa en el mítico trazado de Pebble Beach Golf Links.

El tamaulipeco Ancer, firmó hoy una tarjeta de 69 golpes, tres bajo par, para un acumulado de 211, dos menos, actuación que le valió para ascender 15 posiciones en el tablero general con respecto a la segunda ronda.

“Nunca me doy por vencido aunque las cosas se vean muy negras”, dijo el “Turco” Ancer. “Pebble Beach es un campo donde puedes tener malas rachas, en cualquier U.S. Open tienes que mantenerte ahí con la cabeza fría, tan es así que después de ese doble bogey (hoyo dos) jugué muy bien”, agregó el de Reynosa.

El líder de la justa que reparte una bolsa de 12 millones y medio de dólares es Gary Woodland. El estadounidense quien buscará mañana su primer Major, suma 202 impactos, 11 bajo par, uno de ventaja con respecto al segundo lugar el inglés Justin Rose.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

