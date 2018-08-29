Ancer entra en acción en Boston

Boston, EUA. A partir de mañana el golfista mexicano Abraham Ancer, participará en el Dell Technologies Championship, segundo de cuatro torneos correspondientes a los playoffs de la FedExCup, donde estará en juego una bolsa de nueve millones de dólares.

El TPC Boston enclavado en la localidad de Norton en Massachusetts, albergará a los mejores 100 golfistas clasificados en los standings de la FedExCup hasta el THE NORTHERN TRUST celebrado la semana anterior en el Ridgewood Country Club de Paramus, Nueva Jersey.

Ancer quien no pasó el corte en Paramus, se encuentra actualmente en la posición 92 de los standings de la FedExCup, por lo que necesita registrar una buena actuación en Boston, para meterse dentro de los 70 mejores de dicha clasificación que disputarán la semana entrante el BMW Championship en Pennsylvania.

El mexicano, saldrá el día de mañana por el hoyo 10 a las 14:04 horas tiempo local y lo hará en compañía del estadounidense Tom Hoge y del sudafricano Branden Grace. El campeón defensor de la competencia es el local Justin Thomas, quien el año pasado superara por tres impactos a su compatriota Jordan Spieth.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

