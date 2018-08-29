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Fútbol

Ancer entra en acción en Boston

El mexicano Abraham Ancer, disputará esta semana el segundo torneo correspondiente a los playoffs de la FedExCup

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GREENSBORO, NC - AUGUST 18: Abraham Ancer of Mexico walks off the second tee during the third round of the Wyndham Championship at Sedgefield Country Club on August 18, 2018 in Greensboro, North Carolina. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)|Kevin C. Cox/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Boston, EUA. A partir de mañana el golfista mexicano Abraham Ancer, participará en el Dell Technologies Championship, segundo de cuatro torneos correspondientes a los playoffs de la FedExCup, donde estará en juego una bolsa de nueve millones de dólares.

El TPC Boston enclavado en la localidad de Norton en Massachusetts, albergará a los mejores 100 golfistas clasificados en los standings de la FedExCup hasta el THE NORTHERN TRUST celebrado la semana anterior en el Ridgewood Country Club de Paramus, Nueva Jersey.

Ancer quien no pasó el corte en Paramus, se encuentra actualmente en la posición 92 de los standings de la FedExCup, por lo que necesita registrar una buena actuación en Boston, para meterse dentro de los 70 mejores de dicha clasificación que disputarán la semana entrante el BMW Championship en Pennsylvania.

El mexicano, saldrá el día de mañana por el hoyo 10 a las 14:04 horas tiempo local y lo hará en compañía del estadounidense Tom Hoge y del sudafricano Branden Grace. El campeón defensor de la competencia es el local Justin Thomas, quien el año pasado superara por tres impactos a su compatriota Jordan Spieth.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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