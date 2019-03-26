Ancer hará su debut en el WGC Dell-Match Play

AUSTIN, TEXAS.—Este miércoles inicia el WGC Dell-Match Play, el tercer Campeonato Mundial de la temporada y evento que reúne a los 64 mejores jugadores del planeta. En ese grupo selecto el mexicano Abraham Ancer.

El originario de Reynosa, Tamaulipas, hará su debut en el Austin Country Club de Austin, Texas. Las únicas ausencias para la edición 2019 son las del estadounidense Rickie Fowler y la del australiano y ex número uno del mundo, Adam Scott.

“Estoy muy emocionado de jugar este torneo en un campo que es excelente para el formato match play. Siempre que pueda jugar contra los mejores del mundo será un placer y todo un desafío”, sostuvo Ancer, quien viene de ser uno de los grandes protagonistas del THE PLAYERS Championship.

Además del empate por el puesto 12 hace dos semanas en el TPC Sawgrass, el mexicano ha tenido hasta el momento una temporada más que positiva. A Austin llega en el puesto 45 de la FedEx Cup y con dos top-10 en 12 eventos disputados.

“Hay jugadores muy sólidos en mi grupo. Paul viene de ganar la semana pasada y Howell es uno de los más regulares en el TOUR. Si bien es un match play tienes que aferrarte a tu estilo de juego. Es un campo en el que se pueden hacer muchos birdies pero hay que tener cuidado. Será una semana de muchas sorpresas”, sostuvo Ancer quien en su grupo enfrentará a Paul Casey, Charles Howell III y Cameron Smith.

La temporada 2019 de Ancer ya lo vio ganar un evento, el Australian Open, y sin lugar a dudas, meterse en el grupo de seleccionados que jugará la Presidents Cup es otro de los grandes objetivos para el latinoamericano de tan solo 28 años.

“Es cierto que tengo en el horizonte poder jugar la Presidents Cup. De alguna manera poder estar en este WGC Dell-Match Play te prepara para torneos de ese estilo. A pesar de lo anterior, quiero concentrarme en lo que haré esta semana y solo espero que sea una experiencia positiva”, concluyó el graduado de la Universidad de Oklahoma.

De cada uno de los 16 grupos de juego solo un jugador avanzará a la siguiente fase del evento. Tras octavos de final, se jugarán eliminatorias directas en cuartos de final, semifinales y final. Para ganar el WGC Dell-Match Play hay que vencer en un total de siete enfrentamientos. Durante la fase de grupos cada victoria suma un punto, los empates medio punto y las derrotas cero puntos.

Entre miércoles y viernes se disputará la fase de grupos. El sábado en la mañana se jugarán los octavos de final y en la tarde de ese mismo día los cuartos de final. Para el domingo se programarán las semifinales, la final y el match por el tercer y cuarto puesto.

