Ancer y Ortiz hacen historia

PEBBLE BEACH, CALIFORNIA.- Llegó a su fin la edición 119 del U.S. Open y con ello la participación mexicana en el tercer Major de la temporada que tuvo como escenario el espectacular campo de Pebble Beach Golf Links en la península de Monterey, California, y donde estuvo en juego una bolsa de 12 millones y medio de dólares.

Por primera ocasión en la historia del abierto estadounidense, dos exponentes nacionales pasaron el corte. Abraham Ancer con marcador de 287 golpes, tres arriba de par y Carlos Ortiz con 288, cuatro más, compartieron los sitios 49 y 52 respectivamente.

Con un acumulado de 271 strokes, 13 bajo par, el campeón de la justa fue Gary Woodland. El estadounidense de 35 años de edad, se agenció su primer Major al superar por tres impactos a su compatriota Brooks Koepka, quien buscaba ser el primer jugador en ganar tres veces seguidas el torneo en más de 100 años.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

