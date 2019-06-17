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Fútbol

Ancer y Ortiz hacen historia

Por primera ocasión en la historia, dos golfistas mexicanos pasaron el corte en un Abierto de los Estados Unidos

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PEBBLE BEACH, CALIFORNIA - JUNE 16: Abraham Ancer of Mexico plays his third shot on the par 4, second hole during the final round of the 2019 U.S.Open Championship at the Pebble Beach Golf Links on June 16, 2019 in Pebble Beach, California. (Photo by David Cannon/Getty Images)|David Cannon/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PEBBLE BEACH, CALIFORNIA.- Llegó a su fin la edición 119 del U.S. Open y con ello la participación mexicana en el tercer Major de la temporada que tuvo como escenario el espectacular campo de Pebble Beach Golf Links en la península de Monterey, California, y donde estuvo en juego una bolsa de 12 millones y medio de dólares.

Por primera ocasión en la historia del abierto estadounidense, dos exponentes nacionales pasaron el corte. Abraham Ancer con marcador de 287 golpes, tres arriba de par y Carlos Ortiz con 288, cuatro más, compartieron los sitios 49 y 52 respectivamente.

Con un acumulado de 271 strokes, 13 bajo par, el campeón de la justa fue Gary Woodland. El estadounidense de 35 años de edad, se agenció su primer Major al superar por tres impactos a su compatriota Brooks Koepka, quien buscaba ser el primer jugador en ganar tres veces seguidas el torneo en más de 100 años.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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