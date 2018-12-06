Anuncian equipo latinoamericano

PONTE VEDRA BEACH, Florida- Tras la finalización de su temporada 2018, PGA TOUR Latinoamérica anunció su lista de 10 jugadores para la Copa Go Vacaciones en Cozumel presentada por Assist Card, la tercera ocasión en que se enfrentarán al Mackenzie Tour y que tendrá lugar entre el 11 y 15 de diciembre en Cozumel, México.

El torneo cuenta con los principales jugadores de la Orden de Mérito tanto del PGA TOUR Latinoamérica como del Mackenzie Tour (PGA TOUR Canadá) en una competencia de tres días.

El líder del equipo de PGA TOUR Latinoamérica es el capitán Harry Higgs, quien ganó la Orden de Mérito por $ 64 dólares sobre Nicolás Echavarría, luego de que las posiciones finales en la lista de dinero fueran definidas la semana pasada en el Latinoamérica Tour Championship - Shell Championship, jugado en Miami.

La Copa Go Vacaciones en Cozumel presentada por Assist Card es un evento al estilo de la Presidents Cup, a disputarse en Cozumel Country Club. Los tres días de competición incluirán partidos de fourball, foursome e individuales, los días 13, 14 y 15 de diciembre, respectivamente.

El Mackenzie Tour anunció previamente su equipo, el cual será liderado por el capitán del equipo Sam Fidone. Tanto Higgs como Fidone representaron a Southern Methodist University, en Dallas, durante su carrera universitaria.

"Es un gran honor ser el capitán del equipo de PGA TOUR Latinoamérica y representar al Tour", dijo Higgs. "El hecho de que Sam y yo fuéramos compañeros de equipo en SMU y ahora somos los respectivos capitanes es muy bueno. Se que ambos haremos todo lo posible para llevar a nuestros equipos a la victoria ".

Junto a Higgs en el equipo se encuentran Echavarría y Marcelo Rozo de Colombia, Horacio León de Chile y Michael Buttacavoli, Austin Smotherman, Tyson Alexander, Matt Gilchrest, Eric Steger y Ben Polland de Estados Unidos.

El evento inaugural, anteriormente denominado Aruba Cup, tuvo lugar en 2016, con los jugadores del PGA TOUR Latinoamérica derrotando al equipo del Mackenzie Tour, 13-7. Mientras que el año pasado, el Mackenzie Tour tuvo su venganza, logrando un triunfo de un punto (11 ½ a 10 ½).