Buena actuación de Plasencia en California

CIUDAD DE MÉXICO (9 de abril de 2018).- Un buen resultado fue el que registró el día de ayer la golfista mexicana Regina Plasencia dentro del segundo torneo de la temporada 2018 del Symetra Tour, gira de desarrollo del LPGA Tour.

Con recorridos de 66, 80 y 71, para un tota de 217 golpes, uno arriba de par, la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), finalizó empatada en el sitio 11 del evento realizado en el Morongo Golf Club at Tukwet Canyon en Beaumont, California, donde estuvo en juego una bolsa de 100 mil dólares.

Este ha sido hasta el momento el mejor resultado de la originaria de Guadalajara, Jalisco en el Symetra Tour, en tanto que las también mexicanas Alejandra Llaneza, Ana Menéndez y Margarita Ramos, no pasaron el corte.

La campeona de la competencia calforniana, fue la originaria de Irlanda del Norte Stephanie Meadow quien derrotó en desempate a la estadounidense Carleigh Silvers, en tanto que la local Annie Park y la filipina Clariss Guce, empataron en la tercera posición.

Será del 4 al 6 de mayo próximos, que se reanuden las actividades del Symetra Tour al efectuarse el IOA Invitational, competencia a realizarse en el Atlanta National Golf Club en Milton, Georgia, con una bolsa a repartir de 100 mil dólares.

Por su parte la capitalina Gaby López, verá acción esta semana en el LPGA Tour, al participar en el LOTTE Championship presented by the Hershey, que tendrá como escenario el Ko Olina Golf Club de Kapolei, Hawái, y que contará con una bolsa de dos millones de dólares.