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Fútbol

Califican mexicanos al PGA Tour LA

Roberto Rodríguez Cacho y Santiago Gaviño consiguieron un lugar para participar en la primera parte de la temporada del PGA Tour Latinoamérica

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Escrito por: Azteca Deportes

Los golfistas mexicanos Roberto Rodríguez Cacho y Santiago Gaviño (foto), obtuvieron su tarjeta para disputar la campaña 2018 del PGA Tour Latinoamérica, al finalizar en el top ten del PTLA Qualifying Tournament que tuvo verificativo en el Estrella del Mar Golf & Beach de Mazatlán, Sinaloa.

Con un marcador de 276 golpes, 12 bajo par, el originario de Cuernavaca, Morelos, Rodríguez Cacho finalizó empatado en la novena posición del torneo clasificatorio, en tanto que el potosino Gaviño compartió el décimo sitio al acumular un score de 277 impactos, 11 menos.

Al finalizar dentro de los diez mejores, ambos exponentes nacionales se ganaron el derecho de participar de forma exenta la primera mitad de la campaña 2018 del circuito continental.

El ganador en Mazatlán, fue el estadounidense Eric Onesi al sumar 265 golpes, 23 bajo par, seguido de su compatriota Nahum Mendoza III quien finalizó con un acumulado de 269 strokes, 19 menos.

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