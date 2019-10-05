Carranza se mantiene de líder en Ecuador

QUITO, ECUADOR – El argentino Clodomiro Carranza mantiene un paso récord y es líder por cuatro golpes a la mitad del Banco del Pacífico Open presentado por Alcaldía de Quito. Al sobresaliente 63 con el que igualó el récord del campo ayer por la tarde, le agregó un 66 esta mañana para llegar a 15-bajo par 129. Ese total es por tres golpes el mejor score en los primeros 36 hoyos en seis ediciones de este torneo que el PGA TOUR Latinoamérica celebra en el Quito Tenis y Golf Club desde 2014.

El noruego Andreas Halvorsen, undécimo en la Orden de Mérito esta temporada, y el colombiano Ricardo Celia, campeón de este evento en 2015, son sus oponentes más cercanos a esta altura del torneo. Jugando por la tarde, ambos hicieron 7-bajo par 65 sin bogeys para compartir la mejor tarjeta del día y ascender al segundo y tercer puesto respectivamente.

Tommy Cocha y Augusto Núñez comparten el cuarto lugar con totales individuales de 9-bajo par 135. El primero de los mencionados se despachó con ronda de 70 golpes, mientras que el segundo, actual líder de la Orden de Mérito, entregó un 67, libre de bogeys, que una vez más lo pone en pelea por el tan anhelado pero esquivo título en esta temporada de PGA TOUR Latinoamérica.

El sexto lugar es para el estadounidense Matt Ryan. Su 69 de este viernes le permitió llegar a un acumulado de 8-bajo par 136. El estadounidense Vince India (68), el mexicano Nicholas Maruri (66) y el guatemalteco José Toledo (70) igualan en la séptima ubicación a ocho golpes del puntero Carranza.

