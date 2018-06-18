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Fútbol

Completan Selección Nacional

Aarón Terrazas será el tercer seleccionado para representar a México en el World Amateur Team Championship en Irlanda

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Basados en las políticas de selección y en los resultados conseguidos durante la temporada, además de su posición en el Ranking Mundial y por su experiencia en torneos de gran importancia, el Comité de Selecciones Nacionales ha decidido elegir a Aarón Terrazas como el tercer integrante del equipo mexicano varonil que participará en World Amateur Team Championship.

Terrazas se une a Raúl Pereda y a Álvaro Ortiz para integrar el selectivo tricolor que nos representará en dicha justa internacional a desarrollarse el próximo mes de diciembre en Dublín, Irlanda. Actualmente el equipo nacional, se encuentra realizando una concentración en la ciudad de Aberdeen, Escocia en los campos del Murcar Links Golf Club y del Royal Aberdeen Golf Club.

Terrazas se encuentra jugando el Amateur Championship y se unirá a la concentración ya en la ciudad de Maynooth, donde se encuentra Carton House, lugar donde se llevará a cabo el torneo. La disputa para obtener el Trofeo Eisenhower se llevará a cabo en los campos de Montgomerie y O´Meara del 5 al 8 de septiembre.
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