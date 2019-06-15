Continúan mexicanos en el U.S. Open

PEBBLE BEACH, CALIFORNIA.- Las dos últimas rondas del tercer Major de la temporada contará con presencia mexicana. Después de 36 hoyos, los jugadores tricolores Carlos Ortiz y Abraham Ancer, siguen adelante en la edición 119 del U.S. Open que se disputa en el Pebble Beach Golf Links.

Por segunda jornada consecutiva, el tapatío Ortiz firmó una tarjeta de 70 golpes, para acumular 140, dos bajo par, actuación que lo situó empatado en la posición 19 de la justa californiana; mientras que el tamaulipeco Ancer ascendió 66 lugares el día de hoy gracias a un recorrido de 68 strokes para compartir el casillero 32 con un total de 142, par de campo, mismo score que el de Tiger Woods.

El líder de la competencia que reparte una bolsa de 12 millones y medio de dólares, es Gary Woodland. El estadounidense suma 133 golpes, nueve menos, dos de ventaja con respecto al segundo lugar y líder el día de ayer el inglés Justin Rose.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA