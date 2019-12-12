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Fútbol

De la mano de Ancer, el equipo Internacional lidera tras la primera jornada

El mexicano Abraham Ancer cooperó para que el equipo Internacional tomara la delantera en la Presidents Cup que se realiza en Melbourne, Australia

2019 Presidents Cup - Day 1
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

MELBOURNE, AUSTRALIA – El mexicano Abraham Ancertuvo un comienzo de ensueño y junto al sudafricano Louis Oosthuizenconsiguieron el primer punto con el que el equipo Internacional supera por un sorpresivo 4 a 1 al equipo de Estados Unidos, luego de concluida la primera jornada de la Presidents Cup, que se disputó con formato fourball.

Ancer y Oosthuizen superaron a la pareja de Dustin Johnsony Gary Woodlandpor 4&3, en un match en el que tuvieron una buena ventaja desde el comienzo ya que ganaron cuatro de sus primeros cinco hoyos.

Lejos de llegar como candidatos, los seleccionados por Ernie Elstuvieron un fantástico inicio en Royal Melbourne G.Cy sorprendieron con un sólido inicio que tuvo cuatro victorias y una sola derrota.

Mientras que el equipo dirigido por Tiger Woods, logró su único punto casualmente con la dupla que él mismo formó con Justin Thomassuperando al chileno Joaquín Niemanny al australiano Marc Leishmanpor 4&3

La pareja de Ancer y Oosthuizen tuvo un comienzo fantástico y el sudafricano mostró un gran juego sobre el green, embocando excelentes putts en los primeros cinco hoyos.

Los potentes estadounidenses nunca pudieron remontar esta desventaja que se puso más cuesta arriba, luego de un birdie de Ancer en el 13. Con otro birdie del mexicano en el 15 la dupla cerró con victoria de 4&3.

Ancer fue uno de los siete debutantes que tiene el equipo Internacional pero eso no se hizo sentir. “Fue un placer jugar con Louis. Pensé que iba a estar más nervioso, pero él te hace sentir tan cómodo en el campo y eso que es un campo muy complicado. Nos divertimos mucho".

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