Destaca Ancer en Irlanda

MUNSTER, IRLANDA.- En lo que es su primera aparición en Irlanda y también su debut en un torneo del European Tour (no Major), el mexicano Abraham Ancer está dentro de los cinco mejores del Dubai Duty Free Irish Open, justa que tiene como escenario el Lahinch Golf Club.

Después de dos rondas, el originario de Reynosa, Tamaulipas, comparte la tercera posición del certamen que reparte una bolsa de siete millones de dólares. Ancer suma 133 golpes, siete bajo par, mismo score que el del español Jorge Campillo y el inglés Lee Westwood.

“Irlanda ha sido buena conmigo hasta ahora”, dijo el mexicano. “El campo es fenomenal y estoy jugando algo de buen golf”, agregó Ancer quien en un par de semanas estará disputando el The Open, a disputarse en esta ocasión en el Royal Portrush GC en Irlanda del Norte.

“Cuando me enteré de que tendría la oportunidad de jugar en el Irish Open, no dudé en hacerlo. Quería jugar un poco más al golf en campos tipo links, me encanta este tipo de golf y estoy muy emocionado de estar aquí”, agregó el mexicano quien se encuentra a dos golpes de distancia del líder el sudafricano Zander Lombard.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA