Destacan Plasencia y Llaneza en Carolina del Norte
Un total de cuatro golfistas mexicanas participan en el Symetra Classic, torneo que reparte una bolsa de 175 mil dólares
DAVIDSON, CAROLINA DEL NORTE.- La integrante de Impulsando al Golf
Profesional Mexicano (IGPM) Regina Plasencia, se encuentra empatada en la
segunda posición del Symetra Classic, fecha correspondiente a la gira de ascenso del
LPGA Tour que tiene como sede el River Run Country Club en Carolina del Norte.
Plasencia firmó hoy una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par, a dos golpes de distancia
de la puntera la filipina Dottie Ardina, mientras que la capitalina Alejandra Llaneza
con 72 impactos, par de campo, se ubicó empatada en la sexta posición de la justa que
juega desde 2009.
Por su parte Margarita Ramos con score de 74 strokes, dos más y Ana Menéndez
con 77, siete arriba del par, se colocaron de forma momentánea en los casilleros 28 y
84 respectivamente.
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA