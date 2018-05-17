Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Destacan Plasencia y Llaneza en Carolina del Norte

Un total de cuatro golfistas mexicanas participan en el Symetra Classic, torneo que reparte una bolsa de 175 mil dólares

KAL|0_e3r6syo1

Escrito por: Azteca Deportes

DAVIDSON, CAROLINA DEL NORTE.- La integrante de Impulsando al Golf
Profesional Mexicano (IGPM) Regina Plasencia, se encuentra empatada en la
segunda posición del Symetra Classic, fecha correspondiente a la gira de ascenso del
LPGA Tour que tiene como sede el River Run Country Club en Carolina del Norte.

Plasencia firmó hoy una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par, a dos golpes de distancia
de la puntera la filipina Dottie Ardina, mientras que la capitalina Alejandra Llaneza
con 72 impactos, par de campo, se ubicó empatada en la sexta posición de la justa que
juega desde 2009.

Por su parte Margarita Ramos con score de 74 strokes, dos más y Ana Menéndez
con 77, siete arriba del par, se colocaron de forma momentánea en los casilleros 28 y
84 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP