Destacan Plasencia y Llaneza en Carolina del Norte

DAVIDSON, CAROLINA DEL NORTE.- La integrante de Impulsando al Golf

Profesional Mexicano (IGPM) Regina Plasencia, se encuentra empatada en la

segunda posición del Symetra Classic, fecha correspondiente a la gira de ascenso del

LPGA Tour que tiene como sede el River Run Country Club en Carolina del Norte.

Plasencia firmó hoy una tarjeta de 71 golpes, uno bajo par, a dos golpes de distancia

de la puntera la filipina Dottie Ardina, mientras que la capitalina Alejandra Llaneza

con 72 impactos, par de campo, se ubicó empatada en la sexta posición de la justa que

juega desde 2009.

Por su parte Margarita Ramos con score de 74 strokes, dos más y Ana Menéndez

con 77, siete arriba del par, se colocaron de forma momentánea en los casilleros 28 y

84 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

