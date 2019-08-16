Díaz es octavo en Ohio

COLUMBUS, OHIO.- Dieron inicio las Finales del Korn Ferry Tour, gira de ascenso del PGA TOUR donde participan los golfistas mexicanos Roberto Díaz de Veracruz y el guanajuatense José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, quienes buscan regresar al máximo circuito del golf mundial.

Con un primer recorrido de 68 golpes, tres bajo par, Díaz comparte la octava posición del Nationwide Children’s Hospital Championship justa que tiene verificativo en el campo de golf de la Ohio State University y donde está en juego una bolsa de un millón de dólares.

Por su parte Rodríguez, firmó una tarjeta de 70 impactos, uno bajo par, actuación que le valió para ocupar el sitio 31. Los líderes de la competencia son el noruego Viktor Hovland y el australiano Cameron Percy, ambos con marcador de 64 impactos, siete por debajo del par de campo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

