Donan juguetes golfistas en Puerto Vallarta

NUEVO VALLARTA, NAYARIT.- Una vez más, como en cada una de sus anteriores etapas, en el cierre de la temporada 2017-2018 el Greg Norman Academy Professional Golf Tour (GNAPGT) realizó un donativo y en esta ocasión fue para la asociación civil sin fines de lucro Refugio Infantil Santa Esperanza (RISE), albergue que apoya a menores de 14 años de edad en situación crítica familiar.

El GNAPGT, única gira de golf profesional de México, como organismo deportivo con responsabilidad social, realiza en cada uno de sus torneos un donativos para apoyar en la ciudades que visita a las instituciones existentes que atienden a personas con problemas de pobreza o de enfermedades.

En Puerto Vallarta, encabezados por el Comisionado del tour, José Miguel Bejos, los profesionales no sólo donaron juguetes al más de medio centenar de menores de edad, niños y niñas desde recién nacidos hasta no mayores de 14 años, sino también jugaron con algunos de ellos.

El RISE alberga a niños y niñas que carecen de un hogar y que se encuentran en situación crítica familiar, con el fin de reintegrarlos a su ambiente familiar y social una vez que sus familias cumplan con los procedimientos requeridos por parte del DIF (Desarrollo Integral de la Familia), promoviendo su desarrollo humano, atendiendo a sus necesidades fundamentales así como una adecuada alimentación, atención medica preventiva y correctiva, desarrollo físico, psicológico y educativo.