El “Match del Siglo” a detalle

LAS VEGAS, NEVADA.- A través de un comunicado emitido el día de hoy, se dieron a conocer los pormenores del enfrentamiento entre las leyendas estadounidenses Phil Mickelson, campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship y el 80 veces ganador en el PGA TOUR Tiger Woods.

El nombre oficial de la competencia será “Capital One’s The Match: Tiger vs Phil”, el cual se llevará a cabo el viernes 23 de noviembre, justo un día después del jueves de acción de gracias en los Estados Unidos y tendrá como escenario el exclusivo campo de Shadow Creek Golf Course en Las Vegas, Nevada.

Se dio a conocer entre otras cosas, que el pago por evento tendrá un precio de 19.99 dólares y que el inicio de la competencia será a las 15:00 tiempo del este de los Estados Unidos. Asimismo el denominado “Match del Siglo”, le dará al campeón nueve millones de dólares y solamente invitados y personal VIP podrán ingresar a campo sede.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA