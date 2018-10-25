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Fútbol

El “Match del Siglo” a detalle

Se dieron a conocer los pormenores del encuentro entre Phil Mickelson y Tiger Woods a celebrarse el mes entrante en Las Vegas

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WEST CONSHOHOCKEN, PA - SEPTEMBER 04: Phil Mickelson and Tiger Woods are interviewed by the Golf Channel after being named as Captain’s Picks along with Bryson DeChambeau by U.S. Ryder Cup Captain for the 2018 U.S. team during a press conference at the Philadelphia Marriott West on September 4, 2018 in West Conshohocken, Pennsylvania. (Photo by Rich Schultz/Getty Images)|Rich Schultz/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

LAS VEGAS, NEVADA.- A través de un comunicado emitido el día de hoy, se dieron a conocer los pormenores del enfrentamiento entre las leyendas estadounidenses Phil Mickelson, campeón vigente del World Golf Championships-Mexico Championship y el 80 veces ganador en el PGA TOUR Tiger Woods.

El nombre oficial de la competencia será “Capital One’s The Match: Tiger vs Phil”, el cual se llevará a cabo el viernes 23 de noviembre, justo un día después del jueves de acción de gracias en los Estados Unidos y tendrá como escenario el exclusivo campo de Shadow Creek Golf Course en Las Vegas, Nevada.

Se dio a conocer entre otras cosas, que el pago por evento tendrá un precio de 19.99 dólares y que el inicio de la competencia será a las 15:00 tiempo del este de los Estados Unidos. Asimismo el denominado “Match del Siglo”, le dará al campeón nueve millones de dólares y solamente invitados y personal VIP podrán ingresar a campo sede.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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