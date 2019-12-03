El PGA TOUR Latinoamérica anuncia su temporada 2020

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. —El PGA TOUR Latinoamérica anunció este martes su calendario de eventos para la próxima temporada. Los jugadores disputarán un total de 14 torneos, uno de ellos bajo el formato Match Play, en nueve países. La temporada inicia a comienzos de marzo y termina a finales de septiembre.

Argentina y México con tres, y Brasil con dos, son los únicos países que recibirán múltiples eventos del Tour, un circuito que inició en 2012 y que entrará en su novena temporada de competencia.

“Este es un calendario fuerte que llevará a los jugadores a través de América Latina, con una visita por el Caribe antes de nuestro evento final de temporada, el Tour Championship. No podría estar más complacido con lo que hemos podido programar para nuestros jugadores”, afirmó Jack Warfield, presidente del PGA TOUR Latinoamérica.

“Jugaremos en campos de golf con los que estamos muy familiarizados, aunque también estaremos en algunas sedes por primera vez. Será un año emocionante para los fanáticos y socios de PGA TOUR Latinoamérica”.

El evento inaugural de 2020 mantendrá el paso de la actividad golfística del PGA TOUR en territorio mexicano. El torneo de PGA TOUR Latinoamérica irá justo después del World Golf Championships-Mexico Championship en Ciudad de México y El Bosque Mexico Championship by INNOVA en León, este ultimo evento del Korn Ferry Tour.

