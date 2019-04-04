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Fútbol

Es segunda Fassi en Georgia

La hidalguense María Fassi marcha en el segundo lugar del Augusta National Women’s Amateur, mientras que la yucateca Isabella Fierro no pasó el corte

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Maria Fassi of Mexico reacts to her putt during Round 2 of the Augusta National Women’s Amateur, Thursday, April 4, 2019.|Charles Laberge/Charles Laberge/Augusta National

Escrito por: Azteca Deportes

EVANS, GEORGIA.- Luz y sombra. Un solo golpe separa a la originaria de Pachuca, Hidalgo, María Fassi del liderato del Augusta National Women’s Amateur, mientras que la de Mérida, Yucatán, Isabella Fierro quien venía de una lesión en la muñeca, no pasó el corte.

Su poderío de tee a green, colocó a Fassi (140, -4) a un solo golpe de distancia de la estadounidense Jennifer Kupcho, líder de la primera edición de certamen que reúne a 72 de las mejores jugadoras amateur del planeta, quienes hoy disputaron la segunda ronda en el Champions Retreat Golf Club.

Mañana, todas las jugadoras del field incluidas las que no libraron el corte, tendrán la oportunidad de practicar en el mítico trazado del Augusta National, sede del Masters Tournament, mientras que el sábado, las mejores 30 disputarán la ronda final en dicho campo, el cual abrirá sus puertas por primera ocasión a un torneo femenil.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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