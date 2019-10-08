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Fútbol

Es top 25 Maruri en Quito

Nicholas Maruri, fue el mejor exponente mexicano de los seis que participaron la semana pasada ene el Banco del Pacífico Open

Banco del Pacifico Open presentado por Quito Alcaldia - Round Three
Enrique Berardi|Enrique Berardi

Escrito por: Azteca Deportes

QUITO, ECUADOR.- Un acumulado de 283 golpes, cinco bajo par, colocó al mexicano Nicholas Maruri empatado en la posición 25 del Banco del Pacífico Open presentado por Quito Alcaldía, fecha correspondiente al PGA TOUR Latinoamérica que tuvo verificativo en el Quito Tennis y Golf Club.

Por su parte Raúl Cortés con un marcador de 289 impactos, uno arriba, compartió el sitio 49, en tanto que los también jugadores tricolores Mario Carmona, Alejandro Villasana, José Narro y Roberto Rodríguez, no consiguieron librar el corte del torneo que repartió una bolsa de 175 mil dólares.

El campeón fue el argentino Augusto Nuñez con un score de 266 golpes, 22 menos. “Jugué bien estas últimas tres semanas y me preguntaba cuándo iba a ganar”, dijo Núñez, quien venía de ser segundo y séptimo en los dos torneos anteriores en Brasil. “Hoy (ayer) cuando me levanté lo primero que pensé fue ‘hoy es mi día, así que me tengo mucho fe’. Salí a disfrutar en el campo y aquí estamos”.

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