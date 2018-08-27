Fassi, lista para el mundial

CIUDAD DE MÉXICO.- El equipo mexicano, integrado por María Fassi, Cory López y Ana Ruiz, ya practicaron en la sede de World Amateur Team Championship, que se llevará a cabo en Irlanda del 29 de agosto al 1 de septiembre próximos en lo que será una edición más de la Copa Espirito Santo, torneo que hace dos años se llevó a cabo en Cancún,.

“Estamos listas, tenemos todo para un buen resultado y por ganas, deseos y entrega no quedará”, dijo Fassi. “Los campos son espectaculares y nos preparamos mucho para este momento y hay que disfrutarlo”, agregó la integrante de la Universidad de Arkansas.

“Estamos seguros que las jugadoras que tienen el honor de representarnos son los mejores para esta responsabilidad, tienen una oportunidad de oro, algo que pocos jugadores experimentan, jugar un Mundial”, dijo Santiago Casado, técnico nacional. México acabó en el décimo sitio en general hace dos años, en Irlanda se espera mejorar este lugar.

“Ya quiero empezar a jugar, es un gran momento, jugar un Mundial es increíble. Tenemos un equipo joven y nos llevamos muy buen y sabemos que tenemos un gran nivel solo hay que disfrutarlo y dejar que salga nuestro golf”, comentó Fassi, actual número 13 del Ranking Mundial Amateur.

