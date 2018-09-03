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Fútbol

Finaliza séptimo Abraham Ancer en Boston

Después de pelear por el título, el mexicano finalizó en el top ten del Dell Technologies Championship, segundo torneo de los playoffs de la FedExCup

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Escrito por: Azteca Deportes

BOSTON, MASSACHUSETTS.- Una ronda final de 73 golpes, impidió que el mexicano Abraham Ancer consiguiera su primera victoria en el PGA TOUR, sin embargo, el originario de Reynosa, Tamaulipas, dejó en claro que le puede pelear a cualquier figura de talla mundial dentro de la mejor gira del mundo.

Un acumulado de 273 golpes, 11 bajo par, le dio al mexicano el séptimo lugar del Dell Technologies Championship, segundo de cuatro eventos correspondientes a la FedExCup que tuvo como escenario el TPC Boston y que repartió una bolsa de nueve millones de dólares.

Este fue el quinto top ten de Ancer en lo que va de la actual temporada en el PGA TOUR, y lo más importante es que ascendió al puesto 56 de los standings de la FedExCup, por lo que podrá disputar el BMW Championship de esta semana en Pennsylvania, el cual disputan los mejores 70 de dicha clasificación.

El campeón de la competencia con marcador de 268 golpes, 16 menos, fue el estadounidense Bryson DeChambeu, quien obtuvo así su tercera victoria de la campaña y segunda de forma consecutiva tras alzarse la semana anterior con el título del THE NORTHERN TRUST en Nueva Jersey.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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