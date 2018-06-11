Finlandés Hakula gana el Bupa Match Play

RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO – Al comenzar esta semana, en el puesto 65 de la

Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica, Toni Hakula no sabía si los números

le darían para entrar al field del Bupa Match Play. Con un puñado de jugadores

declinando participar, el finlandés de 26 años recibió el llamado para tomar el puesto

60 de la llave del torneo y agradecido emprendió el viaje a la Riviera Maya sin saber

que disfrutaría una de las mejores semanas de su carrera.

La tarde de ayer, tras ganar seis partidos en cuatro días, incluida una dominante

victoria de 7 y 6 en la gran final ante el argentinoSebastián Saavedra, Hakula hizo

historia como el primer campeón de un evento match play en PGA TOUR

Latinoamérica.

“Resultó (un match final) muy cómodo desde el mismo comienzo. Sé que Sebastián no

tuvo su mejor golf, falló un par de putts que me dieron mucho ‘momentum’ temprano

y tuve una ventaja cómoda en la mayor parte del match”, dijo Hakula, quien sólo

necesitó pares para ganar los hoyos 10, 11 y 12.

Su victoria de 7 y 6 fue la más holgada entre los 63 partidos disputados en una semana

de mucho calor y humedad en el impecable campo de Playa Paraíso Golf Club, en

donde la temperatura alcanzó los 30º Celsius.

