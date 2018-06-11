Finlandés Hakula gana el Bupa Match Play
De manera sorpresiva, Tno Hakula se llevó la edición inaugural del único torneo Match Play del PGA TOUR Latinoamérica
RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO – Al comenzar esta semana, en el puesto 65 de la
Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica, Toni Hakula no sabía si los números
le darían para entrar al field del Bupa Match Play. Con un puñado de jugadores
declinando participar, el finlandés de 26 años recibió el llamado para tomar el puesto
60 de la llave del torneo y agradecido emprendió el viaje a la Riviera Maya sin saber
que disfrutaría una de las mejores semanas de su carrera.
La tarde de ayer, tras ganar seis partidos en cuatro días, incluida una dominante
victoria de 7 y 6 en la gran final ante el argentinoSebastián Saavedra, Hakula hizo
historia como el primer campeón de un evento match play en PGA TOUR
Latinoamérica.
“Resultó (un match final) muy cómodo desde el mismo comienzo. Sé que Sebastián no
tuvo su mejor golf, falló un par de putts que me dieron mucho ‘momentum’ temprano
y tuve una ventaja cómoda en la mayor parte del match”, dijo Hakula, quien sólo
necesitó pares para ganar los hoyos 10, 11 y 12.
Su victoria de 7 y 6 fue la más holgada entre los 63 partidos disputados en una semana
de mucho calor y humedad en el impecable campo de Playa Paraíso Golf Club, en
donde la temperatura alcanzó los 30º Celsius.