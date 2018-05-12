Hernández es tercero en Costa Rica

CIUDAD DE MÉXICO.- El subcampeón del Abierto Mexicano de Golf 2018, el capitalino Juan Pablo Hernández comparte la tercera posición del Costa Rica Classic, fecha avalada por el PGA TOUR Latinoamérica que tiene como escenario el Reserva Conchal Golf Club en Guanacaste, Costa Rica, y que reparte una bolsa de 175 mil dólares.

Hernández tiene un acumulado de 131 golpes, 11 bajo par, y está empatado con el argentino Jaime López Rivarola, el colombiano Santiago Gómez, el brasileño Rodrigo Lee y el estadounidense Eric Steger.

La tarde de este viernes los estadounidenses Jason Thresher y Chris Killmer hicieron 65 y 64 golpes en su orden respectivo para completar la segunda ronda del Costa Rica Classic empatados en el liderato. Con total de 12-bajo par 130 en el campo de Reserva Conchal Golf Club, los co-líderes tienen ventaja de apenas un golpe sobre un grupo de cinco jugadores.

“Ambas rondas han sido copias al carbón una de la otra, he jugado muy sólido”, dijo Jason Thresher luego de hacer 65 golpes por segundo día consecutivo. “La semana pasada jugué muy bien en Jamaica y creo que he podido continuarlo esta semana aquí en Costa Rica. La diferencia esta semana es que los putts están entrando”.

Thresher, quien es originario de Connecticut y cumplirá 30 años en agosto, ha pasado el corte en los cinco torneos anteriores del PGA TOUR Latinoamérica. Con un registro de tres top-20s y un empate por el puesto 16 del Abierto Mexicano de Golf como su mejor resultado, por ahora se ubica en el puesto 33 de la Orden de Mérito de la gira.

Por su parte Killmer, quien procede del estado de Washington, en el Pacífico Norte de Estados Unidos, es uno de tres jugadores que lideran el Tour en top-10s con tres en cinco torneos jugados. Viene de empatar el quinto lugar en el Molino Cañuelas Championship en Argentina y el noveno puesto en el BMW Jamaica Classic el domingo anterior.

“Esto es resultado del trabajo que he venido haciendo con mi entrenador los últimos cinco años. Hemos llevando el swing a un punto en el que no cambia mucho entre una semana y otra, así que todo depende más de la preparación mental y de estar físicamente listo para jugar”, dijo este competidor de 29 años, dueño del tercer mejor promedio de golpes del Tour con una media de 68.75.

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