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Fútbol

Inicia Abraham Ancer en el top 20

El mexicano Abraham Ancer comparte la posición 17 del BMW Championship, segunda fecha de los Playoffs de la FedExCup

Con el pie derecho inici´ó Ancer su participación en Illinois
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

MEDINAH, ILLINOIS.- Con una primera ronda de 68 golpes, cuatro bajo par y libre de bogeys, el originario de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer se encuentra empatado en el sitio 17 del BMW Championship, torneo que tiene como escenario el Medinah Country Club y que reparte una bolsa de nueve millones 250 mil dólares.

Ancer quien viene de quedar en la segunda posición en el THE NORTHERN TRUST la semana pasada, firmó birdies en los hoyos cinco, diez, 14 y 18, para ubicarse únicamente a tres impactos de distancia de los líderes los estadounidenses Justin Thomas y Jason Kokrak.

Empatados en el tercer puesto se ubicaron los también estadounidenses Jim Furyk, Joel Dahmen, Lucas Glover y Brandt Snedeker, todos ellos con un primer recorrido de 66 impactos, seis por debajo del par de campo, en tanto que el ex número uno Tiger Woods está empatado en el casillero 50 con un total de 71 golpes, uno bajo par.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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