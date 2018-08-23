Inician Ancer y Woods en par de campo

PARAMUS, NUEVA JERSEY.- Un primer recorrido de 71 golpes, par de campo, colocó al mexicano Abraham Ancer empatado en el sitio 60 del THE NORTHERN TRUST, primer torneo de los cuatro que conforman los playoffs de la FedExCup que se celebra en el Ridgewood Country Club.

Ancer salió por el tee del hoyo diez y registró birdies en las banderas del 11, 17 y tres, por bogeys en el 12, 15 y cinco, por lo que comparte posición con el ex número uno del mundo Tiger Woods, quien disputa su primera competencia de los playoffs desde el 2013.

Los líderes de la justa que reparte una bolsa de nueve millones de dólares, son los estadounidenses Kevin Tway, Jamie Lovemark, Vaughn Taylor y Sean O’Hair, todos ellos con un marcador de 66 golpes, cinco bajo par, seguidos por una docena de jugadores con menos cuatro, entre ellos el número uno del mundo Dustin Johnson.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

