Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Inician Ancer y Woods en par de campo

El mexicano Abraham Ancer y el estadounidense Tiger Woods, están empatados en el sitio 60 del THE NORTHERN TRUST

KAL|0_plerwq26
GREENSBORO, NC - AUGUST 19: Abraham Ancer of Mexico plays his shot from the second tee during the final round of the Wyndham Championship at Sedgefield Country Club on August 19, 2018 in Greensboro, North Carolina. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)|Kevin C. Cox/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

PARAMUS, NUEVA JERSEY.- Un primer recorrido de 71 golpes, par de campo, colocó al mexicano Abraham Ancer empatado en el sitio 60 del THE NORTHERN TRUST, primer torneo de los cuatro que conforman los playoffs de la FedExCup que se celebra en el Ridgewood Country Club.

Ancer salió por el tee del hoyo diez y registró birdies en las banderas del 11, 17 y tres, por bogeys en el 12, 15 y cinco, por lo que comparte posición con el ex número uno del mundo Tiger Woods, quien disputa su primera competencia de los playoffs desde el 2013.

Los líderes de la justa que reparte una bolsa de nueve millones de dólares, son los estadounidenses Kevin Tway, Jamie Lovemark, Vaughn Taylor y Sean O’Hair, todos ellos con un marcador de 66 golpes, cinco bajo par, seguidos por una docena de jugadores con menos cuatro, entre ellos el número uno del mundo Dustin Johnson.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

Ver en vivo
4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP