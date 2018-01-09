Invitada de lujo en la Gira AGVM

Los golfistas del Valle de México recibieron la visita de la jugadora profesional Gabriela López, quien impartió una clínica de golf y entregó los trofeos, en la cuarta etapa de la Gira Infantil-Juvenil AGVM 2017-2018, realizada el pasado fin de semana en el Club de Golf Chapultepec.

“Qué honor que están jugando el torneo en el campo donde juegan el World Golf Championships-Mexico Championship, la verdad que la AGVM y el Club se unieron muy bonito para hacer esta etapa. Quiero agradecerle a la AGVM, a mis papás y a todos ustedes, por todo el apoyo que he recibido en estos dos años de profesional. La verdad es que solo, no se llega a la cima”, dijo Gaby durante la premiación.

Por otro lado, el Ing. Fernando Lemmen-Meyer, Presidente de la Asociación de Golf del Valle de México, habló sobre la visita que hizo la golfista profesional surgida de la Gira AGVM:

“Es muy especial que haya venido una personalidad como Gaby López, que ya está en la LPGA; ya que es una motivación excelente para los niños que inician en el deporte”.

Cabe mencionar, que con el fin de elevar el nivel golfístico de los jugadores, en esta etapa se integró la categoría Scratch; en donde se fusionaron las categorías 10-11 y 12-13 años, para formar la de 10-13; mientras que los jóvenes de 14-15 y 16-18 años, se juntaron en la 14-18.

La próxima etapa de la Gira se realizará en las fechas 10 y 11 de febrero, en el Club de Golf México, ubicado al sur de la Ciudad de México.

Así quedaron los primeros lugares en la categoría 14-18 años, en la cuarta etapa de la Gira Infantil-Juvenil AGVM 2017-2018:

14-18 años · femenil · categoría Scratch

1. Isabel Amezcua · Club de Golf La Hacienda · 160 golpes

2. Vania Simont · Club Campestre Chiluca · 161 golpes

3. Ana Fernanda Garay · Club de Golf Vallescondido · 161 golpes

4. Romina Villanueva · Club de Golf Vallescondido · 167 golpes

5. Isabel Gutiérrez · Bosque Real Country Club · 168 golpes

14-18 años · varonil · categoría Scratch

1. Luis Carrera · Club de Golf La Hacienda · 145 golpes

2. Leonardo Menindez · Amanali Country Club · 154 golpes

3. Daniel Montalvo · Club Campestre de la CDMX · 154 golpes

4. Andrés Ortíz · Club de Golf Chapultepec · 156 golpes

5. Francisco Osio · Lomas Country Club · 159 golpes

