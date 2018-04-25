Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Jugará Serna en Turquía

El mexicano Óscar Serna, es parte del field del Turkish Airlanes Challenge, justa con aval del circuito de ascenso del European Tour

KAL|0_3l5nu3yx

Escrito por: Azteca Deportes

ANTALYA, TURQUÍA.- El Gloria Golf Club de la localidad de Belek en Antalya,
Turquía, será a partir de mañana la sede del Turkish Airlanes Challange, fecha
correspondiente al calendario regular de la gira de desarrollo del European Tour y
donde estará en juego una bolsa de 200 mil euros.

El subcampeón del Abierto Mexicano de Golf en 1999 el mexiquense Óscar Serna,
estará presente en el torneo, mismo que será el primero que dispute en la actual
campaña del European Challenge Tour.

“Estoy aquí en Turquía con muchas ganas de iniciar mi primer semana del Challenge
Tour”, dijo Serna. “Me siento muy bien en todos los sentidos y vamos por una gran
semana, quiero tomar más confianza en mi juego para poder tener buenos resultados
en Europa”

Serna quien lleva poco más de un mes viviendo en España, cuenta con estatus
condicionado del circuito europeo, por lo que podrá jugar algunos torneos del
European Tour y toda la campaña de la gira de desarrollo.
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP