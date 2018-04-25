Jugará Serna en Turquía
El mexicano Óscar Serna, es parte del field del Turkish Airlanes Challenge, justa con aval del circuito de ascenso del European Tour
ANTALYA, TURQUÍA.- El Gloria Golf Club de la localidad de Belek en Antalya,
Turquía, será a partir de mañana la sede del Turkish Airlanes Challange, fecha
correspondiente al calendario regular de la gira de desarrollo del European Tour y
donde estará en juego una bolsa de 200 mil euros.
El subcampeón del Abierto Mexicano de Golf en 1999 el mexiquense Óscar Serna,
estará presente en el torneo, mismo que será el primero que dispute en la actual
campaña del European Challenge Tour.
“Estoy aquí en Turquía con muchas ganas de iniciar mi primer semana del Challenge
Tour”, dijo Serna. “Me siento muy bien en todos los sentidos y vamos por una gran
semana, quiero tomar más confianza en mi juego para poder tener buenos resultados
en Europa”
Serna quien lleva poco más de un mes viviendo en España, cuenta con estatus
condicionado del circuito europeo, por lo que podrá jugar algunos torneos del
European Tour y toda la campaña de la gira de desarrollo.
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA