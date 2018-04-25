Jugará Serna en Turquía

ANTALYA, TURQUÍA.- El Gloria Golf Club de la localidad de Belek en Antalya,

Turquía, será a partir de mañana la sede del Turkish Airlanes Challange, fecha

correspondiente al calendario regular de la gira de desarrollo del European Tour y

donde estará en juego una bolsa de 200 mil euros.

El subcampeón del Abierto Mexicano de Golf en 1999 el mexiquense Óscar Serna,

estará presente en el torneo, mismo que será el primero que dispute en la actual

campaña del European Challenge Tour.

“Estoy aquí en Turquía con muchas ganas de iniciar mi primer semana del Challenge

Tour”, dijo Serna. “Me siento muy bien en todos los sentidos y vamos por una gran

semana, quiero tomar más confianza en mi juego para poder tener buenos resultados

en Europa”

Serna quien lleva poco más de un mes viviendo en España, cuenta con estatus

condicionado del circuito europeo, por lo que podrá jugar algunos torneos del

European Tour y toda la campaña de la gira de desarrollo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

