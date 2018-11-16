Lidera Benitez en Argentina

PILAR, ARGENTINA – Impulsado por un estupendo arranque de cuatro birdies en sus primeros seis hoyos de la segunda ronda, el mexicano Isidro Benitez presentó una tarjeta de 66 golpes, seis bajo par y es líder absoluto a la mitad del 113º VISA Open de Argentina presentado por Macro.

Con total de 133, 11 menos y solo un bogey en 36 hoyos de juego en el exigente y ventoso campo de Pilará, el jugador de apenas 19 años tiene dos golpes de ventaja sobre los estadounidenses Harry Higgs y Michael McGowan, quienes hicieron 66 y 67 golpes para igualar en la segunda posición.

Tano Goya y Ricardo González, con rondas de 68 y 69 respectivamente, empatan en la cuarta posición y son los mejores argentinos entrando al fin de semana de esta parada del PGA TOUR Latinoamérica que cierra el Zurich Argentina Swing y que recompensará a su campeón con una invitación para jugar el Abierto Británico del año próximo.

“Desde el principio arrancó muy bien la ronda. En el hoyo 10 me boqueó el águila, la dejé dada. Luego hice birdie en el 12, con un buen putt, y de ahí agarró rumbo la ronda. Otra vez fue una gran ronda en el green y le pegué muy sólido al driver”, afirmó el joven competidor originario de Puebla tras un recorrido que comenzó haciendo birdie-par-birdie-par-birdie-birdie entre los hoyos 10 y 15.