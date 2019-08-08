Llaneza es sexta en Lima

Comenzó el torneo de golf en Perú y la capitalina Alejandra Llaneza es la mejor ubicada hasta el momento

LIMA, PERÚ.- Comenzó la participación de la delegación mexicana que forma parte del field del torneo de golf de la edición 2019 de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima, Perú.

Al término de la primera ronda en el Lima Golf Club, Alejandra Llaneza es la mejor exponente nacional. La integrante del Symetra Tour, está empatada en la sexta posición con un marcador de 71 golpes, par de campo, mientras Ana Isabel González comparte el casillero 12 con 72 impactos, uno arriba, la líder es la canadiense Mary Parsons con 68, tres menos.

En la rama varonil, Raúl Cortés está en el casillero 22 con un primer recorrido de 72 strokes, uno más, en tanto que Gonzalo Rubio es último lugar con 80 golpes, nueve sobre par del campo. El paraguayo Fabricio Zanotti, encabeza la justa continental con un marcador de 64 golpes, siete bajo par.

