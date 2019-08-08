Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Llaneza es sexta en Lima

Comenzó el torneo de golf en Perú y la capitalina Alejandra Llaneza es la mejor ubicada hasta el momento

Llaneza la mejor nacional hasta el momento
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

Comenzó el torneo de golf en Perú y la capitalina Alejandra Llaneza es la mejor ubicada hasta el momento

LIMA, PERÚ.- Comenzó la participación de la delegación mexicana que forma parte del field del torneo de golf de la edición 2019 de los Juegos Panamericanos que se desarrollan en Lima, Perú.

Al término de la primera ronda en el Lima Golf Club, Alejandra Llaneza es la mejor exponente nacional. La integrante del Symetra Tour, está empatada en la sexta posición con un marcador de 71 golpes, par de campo, mientras Ana Isabel González comparte el casillero 12 con 72 impactos, uno arriba, la líder es la canadiense Mary Parsons con 68, tres menos.

En la rama varonil, Raúl Cortés está en el casillero 22 con un primer recorrido de 72 strokes, uno más, en tanto que Gonzalo Rubio es último lugar con 80 golpes, nueve sobre par del campo. El paraguayo Fabricio Zanotti, encabeza la justa continental con un marcador de 64 golpes, siete bajo par.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP