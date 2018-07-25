López y Menéndez, juntas en Escocia

EAST LOTHIAN, ESCOCIA.- Las integrantes de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Gaby López y Ana Menéndez, serán las representantes nacionales en el Abierto de Escocia evento co-sancionado por el LPGA Tour y el Ladies European Tour.

López representante de la gira estadounidense y Menéndez integrante del circuito del viejo continente, forman parte de la competencia que tendrá como escenario el Gullane Golf Club, campo par 71, de seis mil 480 yardas, con una bolsa en juego de un millón y medio de dólares.

Hace un año la coreana Mi Hyang Lee, se adjudicó el triunfo con un marcador de 282 golpes, seis bajo par, uno de ventaja con respecto a su compatriota Mi Jung Hur, mientras que la capitalina López, no pasó el corte.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

