Lorena Ochoa encabeza el ProAm

Ciudad de México. El Club Campestre de la Ciudad de México, se vistió de gala para celebrar la décima edición del ProAm de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), el cual contó con la participación de 28 profesionales nacionales y extranjeros.

Figuras de la talla de la integrante del Salón de la Fama, Lorena Ochoa, así como la estadounidense, Michelle Wie, campeona del US Women’s Open en 2014; las colombianas, Mariajo Uribe y Paola Moreno, y las mexicanas, Gaby López y Ana Menéndez, entre otras, participaron en una edición más del tradicional ProAm IGPM.

Con un marcador de 16 golpes bajo par, tres equipos fueron los que compartieron el primer sitio de la competencia. Los triunfadores fueron:

Grupo 1:

Los amateurs Carlos Bremer; Luis Carlos Villarreal; John Sutcliffe; Pablo Carrillo; José Serrano y Lorena Ochoa.

Grupo 28:

Los amateurs Guillermo Villasana; Rafael Villasana; José Luis Samar; Kathia González de Samar y el profesional Alejandro Villasana.

Grupo 19:

Los amateurs Jorge Medina; Erik Lomelí; Luis Pimentel; Rodrigo García y la profesional Fabiola Arriaga.

“Para mí siempre va a ser un placer apoyar al golf mexicano. Hoy en día nuestro país está en el mejor momento dentro del golf, nunca antes habíamos tenido a tantos jugadores en diferentes giras internacionales. Felicito a IGPM por este gran proyecto, mismo que cumple diez años”, dijo Lorena Ochoa.

El torneo que contó con un field de 28 profesionales, tiene como finalidad recaudar fondos para apoyar a las mexicanas que compiten en las giras estadounidenses (LPGA Tour y Symetra Tour).