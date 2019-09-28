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Fútbol

Luz y sombra para mexicanos en California

El tapatío Carlos Ortiz se colocó en el sitio 34 del Safeway Open, mientras que Abraham Ancer no pasó el corte

Sanderson Farms Championship - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

NAPA, CALIFORNIA.- Una jornada de contraste tuvieron hoy los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer en la segunda ronda del Safeway Open, luego que el primero pudo pasar el corte, en tanto el segundo quedó eliminado.

Sobre el campo del Silverado Resort and Spa North de Napa, California, donde se realiza este torneo del PGA TOUR, el jalisciense Ortiz jugó el jueves para una tarjeta de 72 golpes y hoy viernes de 69, lo cual le valió ascender 38 puestos, para aterrizar en el 35 con un total de 141, tres bajo par.

El tamaulipeco Abraham Ancer llenó el jueves una papeleta de 70 impactos y hoy viernes de 73 y esta última le generó un descenso de 40 posiciones, con un total de 143, uno bajo par, y está prácticamente eliminado.

Luego de dos rondas, el estadunidense Bryson DeChambeau marcha como líder con 68 y 64, total de 132 golpes, 12 bajo par, y lo sigue a dos impactos de distancia su compatriota Nick Watney y a tres el canadiense Nick Taylor, el sudafricano Dylan Frittelli y los anfitriones Adam Long, Justin Thomas y Cameron Champ.

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