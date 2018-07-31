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Fútbol

Lyle hizo un triste anuncio

El campeón del Abierto Mexicano de Golf en 2008, Jarrod Lyle dio a conocer que pondrá fin a su tratamiento contra el cáncer

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KNOXVILLE, TN - JUNE 22: Jarrod Lyle of Australia watches his drive on the 10th tee during the final round of the Knoxville Open at the Fox Den Country Club on June 22, 2008 in Knoxville, Tennessee. (Photo by Dave Martin/Getty Images)|Dave Martin/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El australiano de 36 años Jarrod Lyle, anunció que ya no seguirá con el tratamiento que desde hace años lleva contra la leucemia mieloide aguda que sufre. A través de su cuenta de Facebook, su esposa Briony escribió que el ex integrante del PGA TOUR “ya no puede más”.

Lyle ganador del Abierto Mexicano de Golf en 2008, había superado por segunda vez su enfermedad en 2015, sin embargo, recayó y desde entonces se ha practicado varios tratamientos y quimioterapias, siendo su última participación en un torneo profesional en mayo de 2017.

“Jarrod sabe que es amado. Todas las oraciones y buenos deseos lo han ayudado mucho en su dura lucha. Sin embargo, ya llegó a su límite y los doctores piensan que no se puede revertir esta situación”, escribió Briony en la red social del ex golfista, quien pasara sus últimos días en compañía de su esposa, hijas y familiares más cercanos.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA
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