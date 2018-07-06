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Fútbol

Mantiene Ortiz buen paso en Nueva York

El tapatío Carlos Ortiz, es hasta el momento el mejor exponente mexicano de los cinco que participan en el LECOM Health Challenge

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OXFORD, MS - APRIL 19: Carlos Ortiz of Mexico hits his tee shot on the 14th hole during the first round of the North Mississippi Classic at the Country Club of Oxford on April 19, 2018 in Oxford, Mississippi. (Photo by Andy Lyons/Getty Images)|Andy Lyons/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

FINDLEY LAKE, NUEVA YORK.- Una segunda ronda de 69 golpes para un acumulado de 136, ocho bajo par, mantuvo al mexicano Carlos Ortiz dentro del top ten del LECOM Health Challenge, competencia del calendario regular del Web.com Tour que tiene como escenario el Upper Course del complejo de Peek ‘n Peak Resort.

Ortiz comparte el octavo sitio del torneo que reparte una bolsa de 600 mil dólares y el cual encabezan el colombiano Sebastián Muñoz y los estadounidenses Dudley Hart y Hank Lebioda, todos ellos con un marcador de 133 impactos, 11 por debajo de par de campo.

Por su parte el chihuahuense Óscar Fraustro y el de Irapuato, José de Jesús “Camarón” Rodríguez, comparten la posición 38 con un score de 139, cinco menos, mientras que el tijuanense Armando Favela y el poblano Gerardo Ruiz de la Concha, no pasaron el corte.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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